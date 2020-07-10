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أخبار العالم

بسبب خلافات الصين وأمريكا.. روسيا تحذر من مخاطر وقوع مواجهة نووية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:13 ص
روسيا تحذر من مخاطر
روسيا تحذر من مخاطر وقوع مواجهة نووية
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شيماء مصطفى
أكدت روسيا، أن مخاطر وقوع مواجهة نووية ارتفعت بقوة في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لوسائل إعلام متفرقة، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مخاطر حدوث مواجهة نووية زادت بقوة في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن موسكو قلقة من أن الولايات المتحدة توجه اتهامات ضد الصين، معربا عن أمله بأن الأمور لا تصل إلى نقطة عدم العودة بعد.

ونشبت خلافات بين الصين وأمريكا بسبب قانون هونج كونج الجديد، والصراعات التجارية، وشبكة الجيل الخامس التي ترفضها واشنطن وتحذر منها الدول الأخرى خشية تجسس بكين عليهم، فضلا عن إتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بكين بالتستر على التفشي الأولي لفيروس كورونا المستجد.
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