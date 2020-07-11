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أخبار البلد

مواطنون عن قرار "الوزراء" بشأن التحرش: سيحافظ على عاداتنا المصرية القديمة.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 07:09 م
ماجدة المهدى - هدير عبده - ندي حمدي
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، الذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب ، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض المواطنين حول تطبيق هذا القانون وهل سيساهم ذلك في تحفيز الفتيات المعتدى عليهن في تقديم بلاغات ضد المتحرشين ام ماذا؟


قال عادل جبر انه بالطبع سيساهم هذا القانون في تشجيع الفتيات للأخذ بحقهن والنيل من المتحرشين الذين يشوهون صورة المجتمع بشكل 
قميء.


وأضافت عنايات محمد انه بالطبع كان يجب تطبيق هذا القانون منذ بداية انتشار ظاهرة التحرش ويجب وضع عقوبة رادعه للمتحرشين وتنفيذها باحكام شديد وغلق الباب أمام الجناه للبراءة من هذه القضايا حتى يكونوا عبره لغيرهم.


وأكد عاطف عبدالعال ان هذا القانون بالطبع سيحافظ على عاداتنا المصريه القديمه وتقاليد مجتمعنا العرفيه العتيقه بعدم الجهر بقضايا العرض وسيحفز الفتيات على النيل من الجناه والثقه في قانون بلدهم.


وأشار علاء عبدالهادي الى ان الامر لن يختلف كثيرا عند تطبيق هذا القانون فالأهم من ذلك هو وضع عقوبه رادعه لكل المتحرشين حتى لو كان لفظيا لان هؤلاء اشباه الرجال يفسدون علينا حياتنا واحساسنا بالامان على بناتنا.
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