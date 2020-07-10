بعد أنباء طفله الألماني..محامية أحمد الفيشاوي:مجرد كلام ولا توجد قضية رسمية

علقت سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي على هذه القضية وقالت في لقاء مع et بالعربي: " أنا كمحامية المفروض أي محامي قبل ما يتكلم ويقول أي تصريح يدرس الورق مرة واتنين وتلاتة، أنا لغاية دلوقتي مفيش أي ورق مطروح أمام المحكمة هي أخبار بتتقال على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية معرفش أساس صحتها فين".