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فن

بعد أنباء طفله الألماني..محامية أحمد الفيشاوي:مجرد كلام ولا توجد قضية رسمية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
ظهرت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي مع طفل صغير وكشفت أنه أخيها من والدها وأنها التقت به قبل عام.

بعدها تحدث محامي لينا، شعبان سعيد قائلا إنه تلقى اتصالا من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.

علقت سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي على هذه القضية وقالت في لقاء مع et بالعربي: " أنا كمحامية المفروض أي محامي قبل ما يتكلم ويقول أي تصريح يدرس الورق مرة واتنين وتلاتة، أنا لغاية دلوقتي مفيش أي ورق مطروح أمام المحكمة هي أخبار بتتقال على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية معرفش أساس صحتها فين".

تابعت: "الولد دا كان فين وشهادة ميلاده باسم مين ووالدته معها ورق رسمي ولا لأ، كل دا منعرفش عنه حاجة ومنقدرش نقول حاجة إلا من خلال ورق، وحتى الآن مفيش قضية رسمي اترفعت".

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع إيجار الشقة المقيمة بها ابنته في إنجلترا.

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