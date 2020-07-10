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رياضة

4 جهات ترسم ملامح الموسم الكروي الجديد في السعودية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:59 ص
النصر والهلال
النصر والهلال
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محمد السعيد
يعقد أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة الدروي السعودي للمحترفين ورشة عمل، خلال الأسبوعين المقبلين، من أجل رسم ملامح الموسم الكروي الجديد في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية، أن هناك ورشة عمل ستجمع أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات مع لجنة من اتحاد كرة القدم، وإدارة المنتخبات، وممثلي الأندية، خلال الأسبوعين المقلبين، للاتفاق على ملامح الموسم الجديد.

وقال الراشد في تصريحات نقلتها الصحيفة السعودية، أنه سيتم مراعاة الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا والاستماع إلى مقرحاتها.

يذكر ان رابطة الدوري السعودي حددت موخرا  4 أغسطس المقبل موعدا لاستكمال الموسم الحالي من مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
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