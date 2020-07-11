كيف فعلها الزمالك في أيام.. إجراءات تسجيل العلامة التجارية تستغرق عاما

"الزمالك نادي القرن الحقيقي" أصبح هذا الشعار الذي أثار الجدل خلال الأيام السابقة علامة تجارية مسجلة بورقة حكومية رسمية، المفاجأة التي أعلن عنها المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، والذي سبق ووعد بها جماهير القلعة البيضاء، مطالبا الأهلي بإزالة أي لافتات تحمل اسم "نادى القرن" بعدما اللقب أصبح علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.





وحدد القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، تفاصيل تسجيل العلامة التجارية من شروط وإجراءات، فضلا عن عقوبات المخالفين.





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الغريب في الأمر أن تسجيل العلامة التجارية للزمالك تم سريعا، على الرغم من أن الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية، تتراوح مابين 12 : 16 شهرا، أي ما يقرب من عام أو يزيد.





وبالعودة إلى تسلسل الأحداث، نجد أن الخلاف على لقب نادي القرن من القضايا الجدلية القديمة بين الأهلي والزمالك، إلا أن هذه القضية ظهرت على الساحة مؤخرا، وبالتحديد في 22 مايو الماضي، عندما وضع نادي الزمالك لافتة على أسواره تصدرها عنوان: "نادي القرن الحقيقي"، وذلك بمقر النادي بمنطقة ميت عقبة.





تضمنت اللافتة شعار الكاف إلى جانب شعار نادي الزمالك ، إضافة إلى عبارة: "نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس المحسوبية والمجاملات"، الأمر الذي أثار حالة من جدل صاحبها دعاوى وإجراءات قانونية لإزالة اللافتة، نظرا لكونها مخالفة لقرار الاتحاد الأفريقي "الكاف" الذي سبق ومنح للنادي الأهلي.





أرسل الاتحاد الأفريقى خطابا رسميا إلى نادى الزمالك، يطالبه بإزالة اللوجو الخاص بالاتحاد الأفريقى من اللافتة الخاصة التى علقت على جدران نادى الزمالك والخاصة بلقب القرن، وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه.



وبالفعل تم إزالة لوجو "الكاف" من لافتة الزمالك وتعليقها مرة آخرى بدون اللوجو، إلا أن الجدل لم يتوقف حتى أعلن المستشار مرتضى منصور في السادس من يوليو الجاري، عن مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء كخطوة لحسم هذا اللقب لصالح الزمالك وهو ما أعلنه بالفعل، أول أمس الخميس، بتسجيل العلامة التجارية للنادي.