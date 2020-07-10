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شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:53 ص
صلاة الجمعة من مسجد
صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم
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البهي عمرو
حرصًا من صدى البلد على تقديم خدمة متميزة للقارئ، نعرض لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.

كما يقوم التليفزيون المصري، ببث، صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف، وسط إجراءات للحد من كورونا، وبحضور العاملين والأئمة فقط دون فتح المسجد أمام الجمهور.

ويخطب الجمعة، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، متحدثا عن منهج التعامل مع الأزمات.

يذكر أن الأزهر الشريف، قد سمح بأداء الصلاة أمام الجمهور، في الجامع الأزهر، ما عدا صلاة الجمعة فقط.

وشدد الأزهر على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل. 

تأتي هذه الخطوة كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيًا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

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