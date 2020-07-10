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بطل العالم في كمال الأجسام: بدأت من الصفر.. ومستعد للبطولة المقبلة.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:19 م
كابتن محمد شعبان
كابتن محمد شعبان
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نورهان رأفت
قال محمد شعبان، بطل العالم في كمال الأجسام إنه على أتم استعداد لبطولة العالم المقبلة، ممتنا لدعوات المقربين له في مشواره البطولي.

وأضاف محمد شعبان، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز أن بداياته كانت من منطلق نصيحة، قدمها له أحد أصدقائه، وسافر بعدها إلى الكويت، وبدأ من الصفر، حتى وصل إلى تلك البطولة.

وأشار بطل العالم في كمال الأجسام إلى أن بطولة العالم القادمة في أمريكا، تشبه بطولة العالم لكرة القدم، وهي أشهر بطولة في العالم لكمال الأجسام، لافتا إلى أن عمرها 45 عاما.

وأوضح "شعبان" أن من شروط تلك البطولة، النجاح في بطولات الإحتراف، وكان له الحظ أن يقنع أكبر مدربي كمال الأجسام في تدريبه.

وتابع أن أكبر مدربي كمال الأجسام، والأب الروحي للعبة، رحب جدا بتدريبه، ووجه إليه الكثير من الكلمات المحفزة.
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