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ثقافة

القومي لثقافة الطفل يصدر مجلد "هؤلاء كتبوا للأطفال"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

فى إطار الدور البحثي  للمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى أصدر المركز  مجلد "هؤلاء كتبوا للأطفال" فى إصداره الثانى.

تضمن المجلد السيرة الذاتية وأهم الأعمال والجوائز  التي حصل عليها ما يقرب من 400 كاتب وكاتبة كتبوا للأطفال فى المجالات كافة؛ شعر وقصة ورواية وسيناريو ومسرحية ودراما تليفزيونية وسينمائية، المجلد إعداد الكاتب الكبير محمود قاسم، وقام بالتحرير العام د. صفية إسماعيل.


وأشار الكاتب محمد ناصف رئيس المركز إلى أن هذا المجلد هو الإصدار الثاني بعد إضافة عدد كبير من الكتاب والكاتبات خلال العقد الأخير وقد سبق أن صدر العدد الأول برئاسة الكاتبة الكبير فاطمة المعدول.

وفي إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تم تحويل المجلد إلى نظام مرئي pdf على موقع المركز، وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على الفيس البوك.

لينك المجلد:

http://www.enccc.org/pdf/%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.indd..9.pdf

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