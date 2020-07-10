محافظ الجيزة يكلف بالتعامل بكل شدة وحزم مع أي مخالفة للإجراءات الاحترازية

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة علي مدار اليوم لتطبيق الضوابط والإشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25 % من القدرة الأستيعابية للمنشآت التى تم فتحها.

وشدد محافظ الجيزة خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء المراكز والمدن، على ضرورة الإلتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلًا عن إغلاق المحال التجارية فى التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهى فى تمام العاشرة مساءًآ .



وكلف محافظ الجيزة على ضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفه مشددآ علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الاداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن أجهزة المحافظة تمكنت خلال الأيام الماضية من غلق وتشميع 40 مقهى ومحل في مختلف الأحياء والمراكز، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق المحلات والتي حددها مجلس الوزراء.