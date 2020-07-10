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برلمان

حسم 2020.. رئيس ائتلاف دعم مصر: شعب مصر جنود إذا لزم الأمر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:44 م
حسم 2020
حسم 2020
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فريدة محمد
أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى، بالمناورة العسكرية " حسم 2020 " ومدى جاهزية القاهرة لردع أى تهديد يقترب من أمننا القومى موضحا أن  مصر  لها  سيف  ودرع  يحمي  مصالحها  القوميه   ويحمي  دعوتها  للسلم  والسلام.

وأضاف القصبى في بيان له: " نفخر  بجاهزيه  قواتنا  المسلحه"،  موجها التحيه  لخير أجناد  الارض كما أكد أن  شعب  مصر  علي  قلب  رجل  واحد ويثق دائما   في  قيادته  السياسيه فى أى قرار وفى أى وقت  معلنا أن شعب  مصر  كله  جنودا  اذا  لزم  الامر .

وأوضح  القصبى  أن مناورة "حسم 2020"  رسالة طمأنينة وتأكيد  على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات.

كما تؤكد على جدية الردع لأعداء الوطن و صد أي تهديدات تمس الأمن القومى المصري، موضحًا  أن مصر دولة سلام لا تعادي أحدا، ولا تتدخل فى شأن أحد  ولكنها مستعدة للرد الفوري على أي اعتداء من أي جهة حال تهديد مصالحها .
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