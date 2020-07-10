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أخبار البلد

70 % من قراء صدى البلد يؤيدون إخفاء بيات الضحايا في وقائع التحرش

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:01 م
ضحايا التحرش
ضحايا التحرش
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صدى البلد
أجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا للرأي حول مقترح إخفاء بيانات المجني عليهم في وقائع التحرش بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وقدمته وزارة العدل .

وأيد 70% من قراء صدى البلد إصدار تشريع يحفظ سرية البيانات،بينما رفض 24 % من القراء المقترح وعبر 6 % عن عدم اهتمامهم بالمقترح . 

وعاقبت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري،  المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
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