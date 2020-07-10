لا يعني الإهمال.. أستاذ فيروسات: بدء مرحلة انخفاض حالات كورونا والاقتراب من صفر إصابات

أكد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق وجود انخفاض نسبي كبير في أعداد حالات فيروس كورونا ، منذ بداية شهر يوليو، وهو ما كان متوقع وحدث بالفعل، ومن المتوقع ثبات الأعداد في الأسبوعين المقبلين من شهر يوليو، حتى نصل لـ صفر إصابات.





وأضاف الدكتور أحمد شاهين، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز أن إلتزام المواطن المصري، بالإجرءات الإحترازية، ساهم في إنخفاض أعداد الإصابات.





وأشار أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق إلى أنه إلى جانب إلتزام المواطنين ، الفترة الماضية ، فطبيعة الفيروسات أنها تسير على هيئة أمواج، تتبدل بين الذروة والإنحدار.





وأوضح "شاهين " أن إنخفاض عدد الإصابات، لا ياعني الإهمال في إتباع الإجرءات الإحترازية ، وحتي تجاوز الأزمة بالكامل .





وتابع أن التدابير الإحترازية التي أقرتها الدولة، ماهي إلا للحفاظ على التوازن بين الحفاظ على الأرواح، وعجلة الإقتصاد المصري.