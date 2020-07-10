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أخبار العالم

إقالة مسئول تونسي رفيع تصدى لمخطط قطري.. اعرف التفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:45 م
الخطوط الجوية التونسية
الخطوط الجوية التونسية
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سمر صالح
اتهم مدير عام شركة الخطوط الجوية التونسية، إلياس المنكبي، أطرافًا في الدولة بالدفع نحو إقالته من منصبه على خلفية دفاعه عن الشركة، والتصدي لمخطط بيعها إلى قطر.

وقال إلياس المنكبي في تصريحات لصحيفة "الشروق" التونسية اليوم الجمعة، إنه "فوجئ بقرار منعه من حضور مجلس إدارة الشركة، رغم أنه عضو ورئيس للمجلس، كما أنه ممثل الدولة التونسية فيها".

وأوضح أنه رد على وزير النقل، أنور معروف، فيما يتعلق بوثيقة الإقالة بالرفض، وتمسكه بحقه القانوني في الحضور، معتبرا أن ما قام به الوزير يعد تجاوزًا خطيرًا للقانون، وإهانة للشركة التي يمثلها.

وأضاف الياس المنكبي، أن على الرأي العام أن يعرف أن قرار الإقالة جاء بهدف بيع شركة الخطوط الجوية التونسية للقطريين، وسيدفع التونسيون وحدهم ثمن ذلك، مشيرًا إلى أنه كان قد نبه إلى خطورة التفريط في شركة تونسية حكومية، مثل شركة الخطوط التونسية الجوية، والتي تمثل سيادة الدولة التونسية.

وأشار مدير الخطوط الجوية التونسية، إلى أنه رغم صموده، تمكن الوزير من إزاحته، لمواصلة صفقة التفريط في المؤسسة التي تضم 8 شركات تابعة لها.

وأكد المسؤول المقال، أنه لغاية الآن تتم عملية التفاوض على بيع الشركة في سرية تامة، إلا أن المعلومات شحيحة حول ذلك، ولكن على التونسيين أن يتصدوا لعملية بيع شركة الخطوط الجوية التونسية إلى قطر.

وأثارت إقالة إلياس المنكبي جدلًا قانونيًا، حيث اعتبر المدير المُقال، أن قرار الإقالة الصادر عن وزير النقل غير قانوني، قبل أن تحسم رئاسة الحكومة الأمر، وتقر قرار الوزير.

وتشهد شركة الخطوط الجوية التونسية أزمة مالية متفاقمة، أدت إلى توتر المناخ الاجتماعي، وإلى خسائر كبيرة لحقت بها، فاقمت أزمة كورونا من حدتها أيضًا.
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