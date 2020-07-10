بإجمالي 53580 حالة.. الكويت تسجل 740 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وسجلت الوزارة، اليوم الجمعة، 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند إن حالات الاصابة الجديدة تضمنت 487 حالة لمواطنين و253 لغير الكويتيين.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في الكويت إلى 53580 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن تسجيل شفاء 578 حالة، فضلا عن حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة 383 حالة.