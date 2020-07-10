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مستشار البنك الدولي السابق: مصر استطاعت التقدم بمستواها الاقتصادي رغم جائحة كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:41 م
تقدم إقتصادي
تقدم إقتصادي
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نورهان رأفت
قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق إن مصر من الدول القليلة، التي حافظت على تصنيفها الاقتصادي، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عمرو صالح، عبر مداخلة هاتفية، لـ فضائية إكسترا نيوز أنه على عكس دول كثيرة، ارتفعت مصر في تصنيفها الاقتصادي العالمي، في ظل جائحة كورونا.

وأشار مستشار البنك الدولي السابق إلى أن البنك الدولي كان رافض التعامل مع مصر، في عامي 2012 و2013 ، نظرا لعدم الإستقرار السياسي.

وأوضح "صالح" أن مصر أصبحت نموذج للعبور من الأزمات، موضحا أن البنك الدولي أشاد بالإصلاح الاقتصادي في مصر، خلال السبع سنوات الماضية.

وتابع أن مصر قامت بأشجع برامج إقتصادية، على مستوى العالم، والتي أعتبرها البنك الدولي نموذج يحتذى به.
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