إنقاذ حياة مصابة بكورونا بعد وفاة الجنين داخل الرحم.. تفاصيل

انقذ أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفي سوهاج العام حياة مصابة بفيروس كورونا بعد اصابتها بنزيف ووفاة جنينها داخل الرحم.

أجريت جراحة عاجلة لها داخل مستشفي الهلال للتأمني الصحي، وتم إيقاف النزيف وعمل تفريغ، وانقاذ حياتها.

وأصدرت مستشفي سوهاج العام بيانا اليوم، ذكرت فيه انه بناء علي توجيهات الدكتور هاني جميعة، الي مستشفي سوهاج العام، ولدكتور ايهاب هيكل، مدير مستشفي سوهاج العام، بسرعة استدعاء استشاري نساء وتوليد الي مستشفي الهلال للتامين الصحي، لمناظرة حالة عالية الخطورة.

والحالة لسيدة تبلغ من العمر ٢٩ عاما حامل في جنين ميت في الشهر السادس ومصابة بفيروس كورونا "كوفيد ١٩" والحالة في العناية المركزة علي جهاز تنفس صناعي وبها نزيف مهبلي شديد.

وذكر البيان، انه توجه لمستشفي الهلال علي الفور الدكتور عبد الباسط عبد الحميد، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي سوهاج العام بتكليف من الدكتور محمد احمد عبد الرحيم استشاري النساء والتوليد، وتمت مناظرة الحالة وتم عمل تفريغ وتنظيف للحالة لإيقاف النزيف وتم وانقاذ حياتها.

وقدمت إدارة المستشفى الشكر للدكتور محمد احمد عبدالرحيم استشاري النساء بمستشفي سوهاج علي ادائه واجبه وسرعة انقاذه للحالة علي الرغم من انها خارج المستشفي التي يعمل بها وانه لم يتأخر عن أداء واجبه.

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