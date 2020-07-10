بحجة أداء عمله.. شاهد ضابط أمريكي يتحرش بسيدة.. فيديو وصور

وجهت اتهامات لضابط شرطة أبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتحرش بسيدة خلال تفتيشها.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت اللقطات المصورة لضابط لحظة تفتيشه السيدة وهو يلمس صدرها، على الرغم من ارتفاع صوتها لتوقفه وابتعاده عنها.





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وقع هذا الحادث في الرابع من يوليو، بسبب مخالفة مرورية، وتقول الشرطة إن روزاليندا نونو تريفينو (40 عاما) تم إيقافها بسبب مخالفات مرورية ومنها القيادة بالقرب من شارع الكونجرس في أوستن بتكساس.





وقام الضابط بتفتيشها وأمسك صدرها مرتين، وبعد التحرش الأول الذي قام به ارتفع صوتها لتطلب وجود ضابطة، ولكن الضابط لم يتوقف وتمادي في موقفه، وبرر موقفه بعد ذلك بحجة التأكد من عدم وجود أسلحة مخفية.





وتقول إدارة شرطة أوستن إن الضابط اتبع بروتوكول صحيح ولم يتمكن من إحضار ضابطة في هذا الوقت، فمارس عمله، ولكن في الفيديو يتضح صوت الشخص الذي يصوها وهو يصرخ (لا تلمسها هكذا، ابعد يديك عنها).







