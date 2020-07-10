مكتب التمثيل العمالى بجدة.. نقل كفالة المصريين المستغنى عنهم بسبب كورونا

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقصلية المصرية بجدة فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك وفقا لتوجيهاته بقيام المكاتب بدول العمل بدورية الزيارات الميدانية للمصانع والشركات التى يعمل بها عمالة مصرية للوقوف على الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن التواصل والاطمئنان على علاقات العمل وتوطيد العلاقات مع أصحاب الأعمال ومتابعة الالتزام بتنفيذ القواعد الصحية وتأمين بيئة العمل واتباع التعليمات.





وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، لفت فيه الى أنه قام بزيارة للشركة الأهلية للصناعات الغذائية "أمريكانا" بموقعها بالمدينة الصناعية المرحلة الرابعة بجدة وتم لقاء المدير الإقليمى للشركة، ومدير قطاع الموارد البشرية ومدير الشئون الإدارية، وتأكد من أتباعهم للإجراءات الاحترازية.





كما تابع صرف المستحقات العمالية، وتأكد من عدم انقطاعها رغم ما تمر به الشركة من ظروف نتيجة الإجراءات الاحترازية ، فضلا عن التزام كل من العاملين وأصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل فى هذا الشأن.





وأسفرت الزيارة على خلق علاقات وديه بين مكتب التمثيل العمالي والشركه وتوفير فرص عمل لائقة بأجر عادل للمصريين من داخل السعودية ممن تم تسريحهم الشركات أو نقل كفالة ومن مصر عبر الوزارة بعد فتح الطيران.







