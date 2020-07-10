حكاية قصر ثقافة.. مصطفى كامل أغلق 10 سنوات.. وعاد لمواجهة التطرف والإرهاب

تلعب الهيئة العامة لقصور الثقافة ، في محافظات مصر، دورا مهما في التنمية لكونها تهدف إلى الارتقاء بالفكر ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتولي الدولة خاصة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، اهتماما كبيرا بالمواقع الثقافية وبالثقافة لكي تؤدي دورها بشكل أفضل.





ونرصد في هذا التقرير حكاية قصر، تم تطويره وتجهزيه و إنشاءه وإفتتاحه، ومن بين هذه المواقع قصر ثقافة مصطفى كامل، بمحافظة الإسكندرية، الذي افتتح للجمهور في فبراير 2017، بعد إغلاق دام 10 سنوات.





ويعد قصر مصطفى كامل، صرح ثقافي مهم، ومن أكبر الماقع الثقافية في المحافظة ذات الطابع الثقافى والحضاري المميز.





يقع قصر ثقافة مصطفى كامل، على مساحة 120 متر ويتكون من أربعة أدوار يضم الدور الأرضى منها قاعة تستخدم لإقامة الورش الفنية والمرسم والمعارض الفنية ومعارض نتاج ورش المرأة، ويقع نادى تكنولوجيا المعلومات بالدور الثانى يستخدم فى تقديم دورات تدريبية لرواد القصر على كيفية استخدام برامج الحاسب الآلى، ويضم الدور الثالث مكتبة عامة، بالإضافة لمكتبة أخرى للطفل.





والدور الأخير وهو عبارة عن قاعة تدريبات لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية وتستخدم فى إقامة العروض الفنية حيث تم تجهيزها بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة بالإضافة لخشبة مسرح متوسطة، ويمكن استخدامها لإقامة الندوات والأمسيات الشعرية.





وعاد القصر لخدمة أبناء الإسكندرية، وخدمة الكتاب والمثقفين والشعراء في المحافظة، فضلا عن مواجهة التطرف، والأفكار الظلامية، وقيامه بدور رفع الوعي، ونشر المعرفة.