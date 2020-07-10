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برلمان

طاقة البرلمان: مصر تمتلك خبرات تؤهلها للنجاح في مشروع الربط الكهربائي مع السودان وجميع دول إفريقيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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يوسف سامح
أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التى أعلن فيها أنه سيتم رفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجا وات لـ 250 ميجا وات خلال عام ونصف من الآن وأنه تم التعاقد مع مصنعى بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط.

واعتبر " السويدى " فى بيان له اصدره اليوم ان اطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى ونجاح تجارب التشغيل للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائي رسميًا بأنه بداية جادة للربط الكهربائى بين مصر والسودان ليتم التوسع بعد ذلك فى الربط الكهربائى بين مختلف دول القارة الافريقية مؤكدا ان الدكتور محمد شاكر نجح فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشروعات الربط الكهربائى مع السودان.

كما أشاد النائب طلعت السويدى بمعالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت منذ فترة مؤكدا ان مصر لديها قدرات وخبرات كبيرة ومتعددة فى مجال الكهرباء والطاقة،مما يؤهلها فى تحقيق النجاح فى المشروع القومى العملاق للربط الكهربائى مع السودان وجميع دول القارة السمراء.

تجدر الاشارة الى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى، و شهد المشروع زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع، و بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.
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