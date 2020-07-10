منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات.. خطيب الجامع الأزهر: أردوغان عليه الاعتذار للمسلمين.. تاريخ الأتراك مع الإسلام سيئ بعد إسقاط أتاتورك الخلافة.. ونهر النيل ملك لله وليس لإثيوبيا.. فيديو

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق يخطب من الجامع الأزهر

خطيب الأزهر:

التقصير في الإجراءات الاحترازية ذنب كبير

خطيب الأزهر:

تاريخ الأتراك مع الإسلام سيئ بعد إسقاط أتاتورك الخلافة

الخلافة التي يتباكى عليها أردوغان أسقطها أجداده من قبله

نهر النيل ملك لله وليس لإثيوبيا









أدى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، خطبة وصلاة الجمعة، من الجامع الأزهر، للحديث عن منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات.





وقال وكيل الأزهر السابق، إن لإسلامنا منهجا واضحا في كيفية مواجهة المشكلات والتحديات، منوها أن مصر في وقتنا الحاضر تواجه العديد من التحديات في الداخل والخارج.









وأضاف شومان، في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، أنه ينبغي أن نعمل شرعنا في كيفية التصرف مع هذه التحديات والمشكلات، فبالإضافة إلى جهود التنمية التي تبذلها مصر وهي مهمة ثقيلة، تواجه الدولة تحديات من عدة نواحي منها الصحية وأمنية والأمن المائي.









وأشار إلى أن مصر تحقق نتائج طيبة في مواجهة لأزمة كورونا، منوها أن الأزمة في طريقها للانحسار، مقدما الشكر للطواقم الطبية التي تقتحم المخاطر ويعرض أفرادها أنفسهم لخطر الإصابة بالمرض حتى سقط منهم شهداء.









وأكد أنه ينبغي على المواطنين أن يلتزموا بالتعليمات الوقائية، منوها أن المفرط في الإلتزام بهذه التعليمات مقصر شرعا وإن أصيب يحاسبه الله عزوجل على تقصيره ، وكذلك من وقع بالمرض فلا يراعي نقل العدوى لغيره ويختلطون بغيرهم مؤكدا أنهم يرتكبون جناية شرعية وسيسألون عنها أمام الله.









وعلق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، على تدخل تركيا الخاطئ في النزاع الدائر بين الأشقاء في ليبيا، منوها أنه ينبغي أنه قد علمنا من كتاب ربنا، أن التدخل في حل النزاعات بين الأشقاء، يجب أن يكون مقصودا به الإصلاح ولم الشمل ونبذ الفرقة والعودة إلى الواحد.









واستدل شومان، بقوله تعالى (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).









وأشار إلى أنه لا يمكن أن يصدق عاقل أن التدخل التركي في ليبيا يهدف للإصلاح ولم الشمل، منوها بأن تاريخ الأتراك مع المسلمين والإسلام سيئ، فهم من أسقطوا الخلافة على أرضهم بعد أن تحاكم عليها المسلمون أكثر من ألف سنة، منها 600عام تحت قيادة العثمانيين، ثم انتهت على أرصهم حين أعلن الهالك مصطفى كامل أتاتورط إنهاء الخلافة عام 1924 من الميلاد. فتفتت دولة الإسلام وتقسمت إلى دول كبيرة وصغيرة لا كلمة ولا وحدة لها، بعد أن كانت سيدة الأمم.









وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إن الخلافة التي يتباكى عليها أردوغان، ويزعم أنه ساع لاستردادها، عليه أن يعتذر أولا عن خطأ أجداده وما فعلوه بالمسلمين، بعد أن أسقطوا الخلافة على أرضهم وقسموا دولة الإسلام وأضعفوها بعدما كانت سيدة الأمم.









وأضاف شومان، أنه ينبغي أن تركيا أول دولة إسلامية اعترفت بالكيان الصهيوني وأقامت معه علاقات كاملة عام 1940 من القرن الماضي، مشيرا إلى أنه كيف نصدق تدخل أردوغان في ليبيا بهدف الإصلاح وهم تعاونوا مع الصهاينة، موجها نداء للفرقاء في ليبيا "لا تصدقوا هؤلاء الكاذبين ولا تجعلوا بلادكم مرتعا للطامعين"، مؤكدا أن عين تركيا على مصر، لأنها كسرت الإرهاب والإرهابيين.









وقال وكيل الأزهر السابق، إن أثيوبيا تقدم على تصرفات من شأنها التأثير على مياه النيل، والتي هي ملك لله وليس لأثيوبيا أو غيرها، مضيفا بأن الله تعالى قال في كتابه العزيز :"أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون".









وأكد أنه ليس لأي دولة من دول حوض النيل، ان تتحكم فيه، مؤكدا أنه لن تسمح الدولة المصرية أن تفرط في حق شعبها في مياه النيل.









وناشد الاثيوبيين أن يحكموا عقلهم ويعودوا إلى رشدهم ويضمنوا انتفاعهم الذي لسنا ضده، ولكن ليس على حساب عطش المصريين لا في وقتنا ولا في المستقبل.





وأكد أنهم لو لم يفعلوا ذلك، فستحافظ مصر على حقها بالوسائل الممكنة، وواجب المصريين أن يقفوا بجوار قيادتهم ويصطفوا صفا واحدا.



