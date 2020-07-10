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محافظات

لحدوث عطل مفاجئ.. مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تأجيل ضخ المياه لرأس غارب للغد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم جادالله

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، عن تأجيل ضخ المياه للمناطق التي يتم الضخ بها اليوم الجمعة بغارب لغد السبت وتأجيل المناطق التي يتم الضخ لها غدا السبت لبعد غد الأحد، وذلك لحدوث عطل مفاجئ بخط مياه الكريمات.

 وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه بدءا من بعد يوم الأحد المقبل سيتم انتظام نوبات الضخ بكافة المناطق طبقا للمواعيد المقرره أسبوعيا، حيث أن فرق الصيانة التابعة للشركة تقوم باعمال الصيانة بالعطل وسيتم الانتهاء منه في اسرع وقت ممكن .

 

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعلنت عن إنشاء محطة تحلية جديدة بطاقة 10 الاف متر مكعب فى اليوم بمدينة القصير بتكلفة تزيد عن 300 مليون جنيه، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتخفيف معاناة أهالى مدينة القصير للتغلب على مشكلة ضعف المياه بالمدينة التي يصل عدد سكانها لأكثر 65 ألف نسمة.

 

وقام مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بادراج  انشاء محطة تحلية جديدة، على أن يتم البدء في إنشاءها الشهر الجارى، كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفة كمية الضخ في المرحلة المستقبلية، وجاري عملية انهاء تخصيص قطعة الأرض لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهي القطعة الملاصقة لمحطة التحلية القائمة حاليًا لإنشاء محطة تحلية جديدة.


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