بطرس غالي: المصريون وحشوني والأجيال الجديدة ستتأثر بكورونا لمدة 40 عاما

حل يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق ، ضيفًا على عبر الفيديو كونفرانس على برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، وكشف عن حبه لمصر و المصريين، وتأثير كورونا على المجال الاقتصادي .













أعرب يوسف بطرس غالى، وزير المالية الاسبق، عن حزنه وشعوره بالغربة بسبب طول فترة إقامته خارج مصر وشعوره بصعوبة الوضع مهما كانت امكانيات الدولة التي يعيش فيها.





وقال يوسف بطرس غالي، في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس،: "انا بحسب الغربة بالدقيقة والغربة وحشة، ومهما كان البلد اللي عايش فيها حلوة لكن وحشنى التمشية في الشوارع المكسرة بجانب المعهد الفني، والجلوس على القهاوي في المعهد الفني".

















أعرب يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، عن حزنه وشعوره بالغربة بسبب طول فترة إقامته خارج مصر وشعوره بصعوبة الوضع مهما كانت إمكانيات الدولة التي يعيش فيها.









أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، أن دولا كثيرة بدأت تتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين، فى نفس إطار الحرص على مواجهة كورونا، فبريطانيا على سبيل المثال ستدفع 50 % من فواتير المطاعم للمواطنين.









وتابع : لابد من التعلم أن نؤقلم نشاطنا الاقتصادى على وجود الجائحة ونتعايش معها، لأنها طغت على كل شيء، فهذا العدو سيسكن معنا لفترة طويلة، لابد من محاربته بشكل أو بآخر، حتى يسهل وجود تطعيم.

















أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن الدول الكبرى تتعامل بأنانية وتنظر لنفسها فقط للخروج من أزمة كورونا كما أنه لا يوجد تعاون بين البنوك المركزية في العالم بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.





وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي، أن التعاون الاقتصادي الذى كان موجودا فى العالم خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2008 لم يعد موجودا الآن.

















كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن قيامه حاليا بصياغة السياسة الاقتصادية لاثنين من الدول واحدة في أفريقيا والأخرى في أمريكا الوسطى ولكن دواعي سرية تمنعه من الإفصاح عن اسميهما.





وأشار غالي، إلى أن السياسة المالية المتبعة حاليا في العالم هي ضخ أموال باستمرار في البنوك.











