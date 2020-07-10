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فن

ناعيا محمود رضا.. خالد النبوي: أسطورة فنية خالدة.. أمتعنا وأعطى لنا البهجة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:00 م
محمود رضا
محمود رضا
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آيه عاطف
نعى الفنان خالد النبوي،  الفنان الراحل محمود رضا ،وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

ونشر خالد النبوي، صورة لمحمود رضا، وعلق عليها قائلًا :"لقطة خالدة لأسطورة فنية خالدة.. الفنان الكبير الذي أمتعنا وأعطى لنا البهجة زمنا طويلا ماضيا و قادما.. الرائع محمود رضا الله يرحمك و يلهم أحبابك الصبر".

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يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.

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