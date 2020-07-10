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توك شو

خبير: خطة تنمية الطرق لها مردود اقتصادي كبير محليا ودوليا.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الإقتصاد بجامعة حلوان إن خطة التنمية للدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، أشتملت على أكثر من محور أساسي، ولم تتوقف فقط على مجال معين .

وأضاف صابر شاكر، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز أن مصر ما قبل 2014 ، كانت تركز على تطوير قطاع معين فقط، دون النظر لباقي القطاعات الاقتصادية.

وأشار شاكر إلى أن الدولة اهتمت بأعمال التطوير في مدن الجمهورية، وليس على مستوى العاصمة الإدارية فقط، وعلى سبيل ذلك التطويرات في محيط منطقة "مدينة نصر".

وأكد "شاكر" أن الإصلاحات التي تشهدها مصر، في مجالات الطرق، له مردود إقتصادي كبير ، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
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