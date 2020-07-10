AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرقاش: موقف الإمارات تجاة الأزمة القطرية واضح وضوح الشمس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:11 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
Advertisements
محمود نوفل
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، علي ثبات موقفها تجاه الأزمة القطرية مع دول الخليج، جاء ذلك علي لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش. 

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : ‏موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس. 

وأضاف قرقاش عبر صفحته قائلا : فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها.

واختتم تغريداته قائلا:  وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية: تنظيم الحمدين دمر الكثير من الدول العربية

إعلامية كويتية: شائعات قطر عن مصر والإمارات المسمار الأخير في نعش الدوحة

إجراءات مشددة في الدول العربية خلال عيد الفطر.. ورئيس وزراء ألبانيا يشكر محمد بن زايد.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

قرقاش: الإمارات تدعم جميع إجراءات مصر في ليبيا.. ويجب وضع حد لـ تركيا

الإمارات تدعم مبادرة الرئيس السيسي لتسوية الأزمة الليبية

قرقاش: أكدنا أمام مجلس الأمن على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

ترشيحاتنا

إقالة مسئول تونسي رفيع تصدى لمخطط قطري.. اعرف التفاصيل

في عيد ميلاده .. 10 صور تبرز أناقة وشياكة شريف إكرامي

خطوة تنتظرها 120 دولة.. الصحة العالمية تبدأ التحقيق في منشأ كورونا بالصين

بلطجة جديدة.. طائرة تركية تهبط بمطار مصراتة على متنها 156 مرتزقا

5 أطعمة ضرورية لـ صحة العين

استغل استرخاءها للمساج ومزق جسدها.. المتهم بقتل زوجته في أوسيم: زنانة جدا وكورونا سبب مشاكلنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. 10 صور تبرز أناقة وشياكة شريف إكرامي

5 أطعمة ضرورية لـ صحة العين

بعد أزمة والدها الفلسطيني.. بيلا حديد تقدم مساعدات خيرية.. صور