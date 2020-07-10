قرقاش: موقف الإمارات تجاة الأزمة القطرية واضح وضوح الشمس

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، علي ثبات موقفها تجاه الأزمة القطرية مع دول الخليج، جاء ذلك علي لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش.





وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : ‏موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس.





وأضاف قرقاش عبر صفحته قائلا : فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها.



