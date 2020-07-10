طب حلوان تنظم أنشطة ثقافية وجلسات حوارية لتنمية الوعى خلال الحجر المنزلى

اعلن اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان عن ممارسته بعض الانشطة الصيفية من المنزل هذا العام نظر للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، للحرص على التواصل الدائم مع الطلاب وتثقيفهم خلال فترة الحجر المنزلى وبناء الوعى الثقافى لهم .





اعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان عن اقامتها الجلسة الأولي لنادي الحوار بهذا الشهر و التى تدور حول " أيهما أفضل اعتراف المجتمع بخطاياه أم رفض المجتمع التام للخطيئة عامة"، عبر خاصة المحادثات الاونلاين بتطبيق زووم .





كما انه سيتم عقد جلسة حوارية اخرى لنشاط نادى الكتاب و التى ستدور حول مناقشة كتاب " عقل بلا جسد " و ستعقد ايضا بنظام الاون لاين



