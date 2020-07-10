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تعليم

طب حلوان تنظم أنشطة ثقافية وجلسات حوارية لتنمية الوعى خلال الحجر المنزلى

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:36 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلن اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان عن ممارسته بعض الانشطة الصيفية من المنزل هذا العام  نظر للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد،  للحرص على التواصل الدائم مع الطلاب وتثقيفهم خلال فترة الحجر المنزلى وبناء الوعى الثقافى لهم  . 

اعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان عن  اقامتها الجلسة الأولي لنادي الحوار  بهذا الشهر  و التى تدور حول "  أيهما أفضل اعتراف المجتمع بخطاياه أم رفض المجتمع التام للخطيئة عامة"، عبر خاصة المحادثات الاونلاين بتطبيق زووم . 

كما انه سيتم عقد جلسة  حوارية اخرى لنشاط  نادى الكتاب  و التى ستدور حول  مناقشة كتاب " عقل بلا جسد " و ستعقد ايضا بنظام الاون لاين 


و ستم عقد جلسة حوارية اخرى لمناقشة فيلم Wild tales يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو  ليحلل كل طالب الفيلم من وجهته الخاصة و يستفيد كل منهم بالمعلومات التى يملكها الاخر . 



وأشارت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة حلوان إلى أن  انشطة نادي الحوار ستساعد على نشر ثقافة التعلم بين الطلاب لتسهيل العملية التعليمية ،كما ان هذه الجلسات الحوارية  تعمل على نشر الوعي الثقافى وتقوية فكر الطلاب وتثقيفهم فى كافة مجالات الحياة. 
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