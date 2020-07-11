أمين عام المؤتمر تعليقا على استقالات أعضاء الحزب: ليس لها حيثية





وأكد الشناوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاستقالات جاءت من الأمانات الفرعية وليس لها حيثية، كما لم يتم تحديد أسباب محددة وواضحة عن سبب هذه الاستقالات، مشيرا إلى أن الحزب لم يتلق أي شكاوى أو اعتراضات على سياسة الحزب كما لم يتم اتخاذ أي قرارات جوهرية خلال الفترة الأخيرة تدعو إلى الجدل.





ونوه أمين المؤتمر، أن الحزب يركز الآن على استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراءها خلال اغسطس القادم، مشددا على أن الاستقالات داخل أي منظومة حزبية أمر طبيعي نتيجة ديناميكية الحياة السياسية وتغيير التوجهات والانتماءات لدى الأعضاء باستمرار.





وشهد حزب المؤتمر، عددا من الاستقالات آخرها، أول أمس الخميس، عندما أعلن ناصر السيد عبدالعزيز، وشهرته عصام زيدان باستقالته، من الحزب، إضافة إلى جميع أمانات قطاع شرق القاهرة وعددها أربع عشرة بأمانة بأمنائها وأعضائها، وهي "الشروق -بدر -التجمع الاول -التجمع الثالث -التجمع الخامس -مدينة نصر اول - مدينة نصر ثان-عين شمس -المطرية -السلام-مصر الجديدة -النزهة- الزيتون -المرج".





كما أعلن غلق مقراتها التي تم إعدادها علي نفقتهم الخاصة، بحسب تصريحاته.





يأتي ذلك اعتراضا على العديد من التصرفات والسلوكيات داخل الهيكل التنظيمى للحزب بالقاهرة، إلى جانب ما ذكره من تجاوزات خطيرة تؤدي إلى تأخير نهوض عجلة النمو السياسي التي يطمحون لها، هذا بخلاف استقالة أمين عين شمس بالقاهرة، وأمينة المرأة بالإسكندرية وغيرها من الاستقالات.

علق حامد الشناوي الأمين العام لحزب المؤتمر، على استقالة عدد من أعضاء الحزب خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن الحزب لم يتلق أي استقالات رسمية حتى الآن، كما أن المجلس الرئاسة للحزب والأمانات المركزية بكامل تشكيلها ولم يتقدم أحد من أعضائها بالاستقالة.