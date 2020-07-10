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مرأة

لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:34 م
افكار للتباعد الإجتماعي
افكار للتباعد الإجتماعي
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رشا عوني
بعد أكثر من 5 أشهر من تفشي فيروس كورونا التاجي الذي بدأ في أواخر العام الماضي في الصين ، بدأت مرحلة التعايش مع الفيروس في جميع دول العالم بعد استمرار فترة الحظر و الحجر المنزلي لمدة زادت عن 3 أشهر .

ومنذ الشهر الماضي بدأت دول العالم في التراجع عن حدة الإجراءات والحظر ، وبدأ الجميع يتجه إلى فكرة ضرورة التعايش مع الفيروس ، وبدأت إجراءات التخفيف مثل رفع الحظر ، و عودة عمل المقاهي والمطاعم والسينمات وصالات الجيم ، وهو ما حدث في أغلبية دول العالم حتى مع استمرار تفشي الفيروس . 

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وانطلاقًا من فكرة التعايش مع الفيروس ، التي أصبحت باتت أمر ضروري لاستمرار الحياة اليومية لكن مع الإجراءات الاحترازية ، فقامت العديد من الدول بتقديم أفكار مميزة لتطبيق التباعد الإجتماعي لمنع نقل عدوى فيروس كورونا . 

ونشر موقع brightside  العديد من الأفكار التي تم تطبيقها بالخارج ، منها مطعم وضع فواصل ورقية على الطاولات عند استقبال الزبائن ، ووضع ورق لمنع جلوس الركاب في المواصلات العامة على كرسيين متلازمين . 

ومن ضمن الأفكار أيضا استخدم مقهى في بانكوك فكرة البكرة ليمر عليها المشروب من النادل إلى الزبائن لمنع الاقتراب والتلامس . 

وفي الحمامات في المملكة المتحدة ، تم تنظيم عدد المراحيض المستخدمة ، وتغليف اثنين من المراحض ثم ترك واحدًا فقط يعمل وذلك لتقليل عدد الأشخاص بداخل الحمام . 
لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد
لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد
لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد
لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد
لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد
لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد
لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد
لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد
لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد
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