لازم نتعايش.. أفكار لمنع انتشار فيروس كورونا حول العالم مع خطة التعايش.. شاهد





ومنذ الشهر الماضي بدأت دول العالم في التراجع عن حدة الإجراءات والحظر ، وبدأ الجميع يتجه إلى فكرة ضرورة التعايش مع الفيروس ، وبدأت إجراءات التخفيف مثل رفع الحظر ، و عودة عمل المقاهي والمطاعم والسينمات وصالات الجيم ، وهو ما حدث في أغلبية دول العالم حتى مع استمرار تفشي الفيروس .





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وانطلاقًا من فكرة التعايش مع الفيروس ، التي أصبحت باتت أمر ضروري لاستمرار الحياة اليومية لكن مع الإجراءات الاحترازية ، فقامت العديد من الدول بتقديم أفكار مميزة لتطبيق التباعد الإجتماعي لمنع نقل عدوى فيروس كورونا .





ونشر موقع brightside العديد من الأفكار التي تم تطبيقها بالخارج ، منها مطعم وضع فواصل ورقية على الطاولات عند استقبال الزبائن ، ووضع ورق لمنع جلوس الركاب في المواصلات العامة على كرسيين متلازمين .





ومن ضمن الأفكار أيضا استخدم مقهى في بانكوك فكرة البكرة ليمر عليها المشروب من النادل إلى الزبائن لمنع الاقتراب والتلامس .





وفي الحمامات في المملكة المتحدة ، تم تنظيم عدد المراحيض المستخدمة ، وتغليف اثنين من المراحض ثم ترك واحدًا فقط يعمل وذلك لتقليل عدد الأشخاص بداخل الحمام .