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نوال سري: تفوقت على 600 شخص في اختبارات الشرق الأوسط.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:52 م
الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة نوال سري
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البهي عمرو
قالت الإعلامية نوال سري، إنها من مواليد القاهرة، وأن والدها توفي وهى فى عمر الـ 4 سنوات، وبعد ذلك ذهبت مع والدتها وباقي أسرتها  لـ شبرا.

وأضافت نوال سري خلال حوار ببرنامج " أخبار مصر" المذاع على التلفزيون المصري، تقديم أيمن عدلي، أنها طوال حياتها الدراسية لم تحصل على درس خصوصي الا فى الليسانس، بسبب ضعفها فى الفرنساوي.

وأوضحت أنها انضمت إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط عن طريق إعلان فى الجرائد، موضحة أنها كانت تحب الجرائد والقراءة والكتابة.

ولفتت إلى أنها تقدمت لاختبارات وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصلت على المركز الأول من ضمن 600 شخص. 

وأشارت إلى أن، العمل فى الوكالة كان بنظام التدريب بدون مقابل لمدة 6 أشهر، وحصلت على مقابل مادي بعد ثلاثة أشهر فقط، بعد أن حظيت بأعجاب الجميع.

وأكدت أنها حصلت على مكافأة من بداية الشهر الثالث، وحصلت على مبلغ 12 جنيه، كأول مكافأة وخلال عامين وصل راتبها لـ 20 جنيه وذلك فى عام 1959.
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