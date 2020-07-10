بعد الاتجاه للـ أون لاين.. طالب بفنون جميلة حلوان يتناول مناقشة مشاريع التخرج بالفكاهة

مع اقتراب موعد امتحانات الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ، المقرر غدا السبت 11 يوليو 2020، بدأ الطلاب نشر مشاريع التخرج الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى.







