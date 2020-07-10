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تعليم

بعد الاتجاه للـ أون لاين.. طالب بفنون جميلة حلوان يتناول مناقشة مشاريع التخرج بالفكاهة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:02 م
طالب بفنون جميلة
طالب بفنون جميلة حلوان
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كريم ناصر
مع اقتراب موعد امتحانات الفرق النهائية بكلية  الفنون الجميلة بجامعة حلوان ، المقرر غدا السبت 11 يوليو 2020، بدأ الطلاب نشر مشاريع التخرج الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى. 


وبعد اتجاه اغلب الكليات والجامعات لمناقشة مشاريع التخرج بنظام الاون لاين وغياب الرهبة، التى كانت توجد عند الطلاب أثناء مناقشتها امام الاساتذة بالكلية ، قرر احد طلاب كلية الفنون الجميلة شعبة الرسوم المتحركة تناول الموضوع من الناحية الفكاهية  . 


صمم الطالب محمد عبد العال الطالب بالفرقة الاخيرة بكلية الفنون الجميلة فيديو قصير يوضح الرهبة التى تصيب الطلاب اثناء مناقشة مشاريع تخرجهم  والضحكات التى تلى تلك الرهبة بعد قبول المشروع . 


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