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ديني

حكم شراء منزل بقرض من البنك في أوروبا.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 02:01 ص
حكم شراء منزل بقرض
حكم شراء منزل بقرض من البنك في أوروبا.. دار الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم شراء منزل بقرض من البنك في أوروبا؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان البنك سيدفع ثمن المنزل ثم يقسطه للشاري بعد ذلك، فهذا حلال ولا حرج فيه.


القرض البنكي حرام في هذه الحالة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.

وأضاف محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".

وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.

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