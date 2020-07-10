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رياضة

بعد سلبية الفحص الثاني.. فينيسيوس جونيور جاهز لخوض مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:02 م
فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
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عبدالله هشام
كشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن نتيجة الفحص الثاني لفيروس كورونا علي اللاعب البرازيلي فينسيسوس جونيور نجم فريق ريال مدريد . 

وخضع فينيسيسو الي فحص ثاني بعدما كانت نتيجة الاول متضاربة وغير صحيحة لتظهر النتيجة سلبية مما يعنى انه جاهز للمشاركة  في مباراة ريال مدريد امام الافيس اليوم . 

وكان زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أكد وجود مشكلة في فحص فينيسيوس المرة الاولي واحتمالية عدم مشاركته في المباراة امام الافيس حتي تم التأكد من سلبية حالته . 

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة من 34 مباراة لعبها بفارق نقطة واحده عن برشلونة الوصيف والي لعب 35 مباراة ، بينما جاء فريق الافيس في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة .

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