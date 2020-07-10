بعد سلبية الفحص الثاني.. فينيسيوس جونيور جاهز لخوض مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

كشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن نتيجة الفحص الثاني لفيروس كورونا علي اللاعب البرازيلي فينسيسوس جونيور نجم فريق ريال مدريد .





وخضع فينيسيسو الي فحص ثاني بعدما كانت نتيجة الاول متضاربة وغير صحيحة لتظهر النتيجة سلبية مما يعنى انه جاهز للمشاركة في مباراة ريال مدريد امام الافيس اليوم .





وكان زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أكد وجود مشكلة في فحص فينيسيوس المرة الاولي واحتمالية عدم مشاركته في المباراة امام الافيس حتي تم التأكد من سلبية حالته .





ويحتل فريق ريال مدريد المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة من 34 مباراة لعبها بفارق نقطة واحده عن برشلونة الوصيف والي لعب 35 مباراة ، بينما جاء فريق الافيس في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة .



