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فن

أحمد التهامي مجرم خطير في زنزانة 7 .. ما القصة؟

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أوشك الفنان أحمد التهامي علي الانتهاء من تصوير باقي مشاهده في فيلم " زنزانة 7 " والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي في عيد الأضحى المبارك المقبل.

كشف التهامي عن دوره بأنه يقدم شخصية تدعي مطحنة ويرجع إسمه إلى شخصيته التي لا تتهاون في جلب وأخذ حقه بأي طريقة ممكنة سواء مشروعة أو غير مشروعة.

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أكد التهامي بأنه يراهن علي دوره في هذا العمل حين عرضه وذلك لما تحتويه شخصيته من اختلاف جديد عليه ولم يقدمه من قبل في أعماله السابقة.

أضاف التهامي بأن أزمات الحياة تجعله مجرم خطير مما يؤدي ذلك إلي دخوله أشهر زنزانة للمسجلين الخطر وهي زنزانة 7 والتي تجمع معظم نجوم العمل وفي مقدمتهم منصور والذي يقدم هذه الشخصية الفنان نضال الشافعي وحربي والذي يقدم هذه الشخصية الفنان أحمد زاهر وغيرهم من نجوم العمل وتدور الصراعات والمشاكسات بينهم جميعًا وذلك في إطار أكشن وآثاره بحت.

أشار التهامي إلى أنه ممتن وفي غاية السعادة والسرور لتعاونه مع هذه الكوكبة من النجوم والذي سبق له التعامل مع معظمهم وذلك بخلاف التعامل مع صناع العمل جميعًا وبالتحديد المنتج أيمن يوسف والذي يعمل على توفير كافة التسهيلات المالية لكي يظهر العمل إلي النور بصورة تنال رضا الجمهور حين عرض العمل قريبا.

جدير بالذكر بأن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم إلا وهم الفنان أحمد زاهر ، نضال الشافعى ، أحمد التهامي ، مدحت تيخا ، عبير صبرى ، مايا نصرى ، ايهاب فهمي ، منه فضالي ،مصطفى هريدى ، أيمن كشك ، أشرف عبد العزيز ، ايمي إسلام وآخرين وهو من إنتاج شركة الجذور لإنتاج الفني للمنتجين أيمن يوسف ومحمد يوسف ومنتج فني عوض ماهر ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.
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