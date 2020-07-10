أبرز أخبار التوك شو.. القاهرة أكثر المحافظات التزاما بالإجراءات الوقائية.. تقديم موعد صرف مرتبات يوليو.. ورفع تقرير نهائي لـ مفاوضات سد النهضة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: إن البؤر الرئيسية لإنتشار فيروس كورونا هي القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الفيوم .





وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال استضافته برنامج صباح الخير يا مصر ، أن القاهرة أكثر المحافظات إلتزامأ بالإجراءات الوقائية عقب قرار الفتح الجزئى .