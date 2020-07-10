أبرز أخبار التوك شو.. القاهرة أكثر المحافظات التزاما بالإجراءات الوقائية.. تقديم موعد صرف مرتبات يوليو.. ورفع تقرير نهائي لـ مفاوضات سد النهضة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: إن البؤر الرئيسية لإنتشار فيروس كورونا هي القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الفيوم .
وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال استضافته برنامج صباح الخير يا مصر ، أن القاهرة أكثر المحافظات إلتزامأ بالإجراءات الوقائية عقب قرار الفتح الجزئى .
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يقوم بعمل جولات فى المحافظات السياحية، موضحًا أنه كل أسبوع يذهب لمحافظة جديد للوقف على أخر الاستعدادات. وأضاف خلال تصريحات على قناة تن، إن الوزارة تقوم بدعم القطاعات السياحية بعد أن توقف النشاط لمدة ثلاث أشهر بداية من شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.
الري: رفع تقرير نهائي حول مفاوضات سد النهضة إلى جنوب أفريقيا في 13 يوليو.. فيديو
قال محمد السباعى، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الرى والموارد المائية، إن المفاوضات الأخيرة الخاصة بأزمة سد النهضة بدأت يوم 26 من الشهر الماضي، موضحًا أن الوقت المحدد لهذه المفاوضات أسبوعين، وأن نهاية مهلة التفاوض ستكون يوم 11 من شهر يوليو الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الرى والموارد المائية، إنه فى يوم 13 يوليو الجاري سيتم رفع تقرير نهائي عن مفاوضات سد النهضة
إلى جنوب أفريقيا رئيس الإتحاد الإفريقي الحالى، يتضمن نقاط الإتفاق أو الإختلاف.
قال الدكتور محمد إبراهيم ، المتحدث باسم وزارة المالية ، إنه بعد استبدال نظم العمل الورقية العادية بنظم صرف إلكترونية عن طريق الدفع الإلكترونى قررت وزارة المالية الإعلان عن مواعيد ثابتة لصرف رواتب العاملين بالدولة .
وأوضح المتحدث باسم وزارة المالية ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بداية من 20 يوليو الجارى بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .
قال الدكتور اسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة إنه حال استمرار معدل الإصابة ب فيروس كورونا على هذا المنوال فإنه من المتوقع أن ينتهى فيروس كورونا خلال شهور قليلة.
وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال استضافته برنامج صباح الخير يا مصر ، انه فى حال استمرار موجة معدل انخفاض الإصابات من المتوقع أن تسجل مصر صفر وفيات وإصابات خلال شهر سبتمبر .
قال اللواء محمد منار، وزير الطيران المدني
إن تم التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والأثار، بشكل مكثف،في ظل أزمة كورونا .
وأضاف وزير الطيران المدني، خلال حواره الخاص، لـ فضائية إكسترا نيوز أن المطارات مزودة بأحدث الوسائل والكاميرات ، التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الإحترازية .
قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف
لشؤون الدعوة إن قررت تعليق صلاة الجمعة في المساجد، للحفاظ على صحة المواطن، وخاصة الأهالي من كبار السن، الأكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور أيمن أبو عمر، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز أنه لابد من ترتيب الأولويات في ذلك التوقيت، حسب الشعائر الأهم، للحفاظ على حرمة النفس والروح عند الله ، والتي هي أعظم شيء.
آيتن عامر تحكى مواقف طريفة فى طفولتها وتعاملها الآن مع أبنائها
قال الدكتور اسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، إن الفرد بمجرد إصابته ب أعراض تنفسية حادة يتوجه للمستشفى لأخذ مسحات وينتظر أسبوع حتى ظهور النتيجة .
وكشف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال استضافته برنامج صباح الخير يا مصر ، أن السبب الرئيسى لإنخفاض معدل الإصابات ب فيروس كورونا هو الغلق الجزئى عقب العودة التدريجية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد .