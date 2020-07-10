بعد زيادة الطلب على النفط.. توقع سيئ للمصريين بشأن أسعار البنزين مستقبلا

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020، اليوم الجمعة، لكنها حذرت من أن استمرار انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 يشكل خطرا على التوقعات، وزادت الوكالة، التي مقرها باريس، توقعها إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعها الشهر الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى أرتفاع أسعار النفط بشكل كبير جدا.









وقال خبراء اقتصاديين إن أسعار النفط يمكن أن تشهد قفزة كبيرة بنهاية العام الحالي، حيث بحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، توقع ريتشارد فولارتون من صندوق ماتيلدا كابيتال الاستثماري في لندن، ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية عام 2020.

ومن المتعارف عليه أن أسعار البنزين في مصر مرتبطة بسعر النفط عالميا، وسعر صرف الدولار، الأمر الذي يشير إلى أرتفاع أسعار البنزين في مصر خلال عمليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تتم كل 3 أشهر بمصر.

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وأضاف فولارتون أن "السؤال الوحيد هو ما إذا كانت ستستخدم الوسائل للوصول كميات النفط المستخرج والمعروض، وبدوره، أشار تريفور وودز، مدير الاستثمار في صندوق التحوط نورثرن تريس كابيتال، إلى أن "ضغوطات نقص التمويل ستكون خطيرة للغاية، ووفقا له، "سيكون من الصعب حقا لبعض الشركات المصنعة مواصلة الإنتاج، مضيفا يمكن أن نصل إلى 150 دولارا للبرميل بسهولة بحلول عام 2025".









وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري: "بينما أحرزت سوق النفط تقدما بلا شك، فإن تسارع عدد حالات فيروس كورونا كوفيد-19 في بعض الدول يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق بالتأكيد تميل إلى الجانب النزولي".





وأضافت في التقرير، أن تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول أسفر عن تعاف قوي في الطلب على مشتقات الوقود في مايو ويونيو من العام الجاري، وكذلك في يوليو أيضا على الأرجح.





كما أشارت الوكالة إلى أن مخزونات النفط الخام العائمة انخفضت في يونيو الماضي بمقدار 34.9 مليون برميل إلى 176.4 مليون برميل، من أعلى مستوى على الإطلاق في مايو الماضي.





ولفتت إلى أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة ارتفعت بمقدار 81.7 مليون برميل إلى 3.216 مليار برميل في مايو الماضي، بزيادة 258.5 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات.