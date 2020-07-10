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أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: العمل من المنزل حق للجميع بسبب كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:55 م
مات هانكوك
مات هانكوك
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سمر صالح
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الجمعة اقتراح وزير الصحة "مات هانكوك" بإتاحة فرصة العمل من المنزل للجميع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

قال وزير الصحة البريطاني إنه سيفكر في تغيير القانون لإجبار أصحاب العمل على موافق على عمل الموظفين من المنزل إذا كان متاح وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "مات هانكوك" أن ما يقرب من نصف البلاد تعمل في المنزل بسبب تفشي وباء كورونا، للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأكدت دراسة حديثة أن هناك شخص من كل 3 أشخاص على استعداد لمواصلة العمل من المنزل بسبب وباء كورونا.

وقال هانكوك إن وباء كورونا جعل العمل من المنزل أفضل وأكثر مرونة ويجب على أصحاب العمل الجيدين استيعاب ذلك للمضي قدما.
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