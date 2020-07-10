وفاة الأسطورة.. محمود البزاوى ينعى محمود رضا برسالة مؤثرة





وفاة الاسطورة و مؤسس فرقة رضا اللى لفت العالم شرق وغرب وعرفتهم الفولكلور المصري عن طريق استعرضاتهم..ده غير طبعا تاريخه كممثل استعراضي واللي من اجمل افلامه من وجهة نظري فيلم غرام في الكرنك مع فريدة فهمي". وكتب محمود البزاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "









وأضاف محمود البزاوى: "و ده يخليه احد رواد الاستعراض في تاريخ مصر .. و كانت فرقته احدى القوةالناعمة في زمن عبد الناصر .. الله يرحم الاسطورة محمود رضا".









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ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".





كما أعلنت الراقصة دينا، وفاة الفنان محمود رضا، مؤسسة فرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام".

نشرت دينا، صورة له وعلقت عليها قائلة، :" انا لله و انا اليه راجعون. الفنان المبدع. مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية #محمود_رضا في ذمة الله ... اللهم ارحمه و اغفر له ... #نسألكم_الدعاء





يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات