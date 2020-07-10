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أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر: الوضع في لبنان يخرج عن السيطرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:02 م
الاحتجاجات في لبنان
الاحتجاجات في لبنان
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القسم الخارجي
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بأن الأمم المتحدة حذرت من أن الوضع في لبنان يخرج عن السيطرة.

وكان رئيس الوزراء اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، أكد أن لبنان يمر في الوقت الحالي بأسوأ وضع اقتصادي في تاريخه، وأن هناك محاولات تقودها سلطة الحكم والحكومة لتغيير النظام الاقتصادي اللبناني الحر إلى نظام آخر، والعمل على "تأميم البلد" وتحويل وجهته بحيث يصبح لبنان شبيها بالاقتصاد الإيراني.

ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها إجراءات الإغلاق العام للحدّ من تفشي فيروس كورونا وتداعيات عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام ويستهدف النظام السوري وحلفاءه.

وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءًا من رواتبهم بعد انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، فضلا عن التظاهرات التي بدأت منذ أكتوبر الماضي ضد السلطة السياسية، متهمين إياها بالفساد والعجز.
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