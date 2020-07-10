32 ألف مصاب في 6 أيام.. تفشي التهاب رئوي غامض في كازاخستان أكثر فتكا من كورونا

نجت كازاخستان من عدم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أراضيها ولكنها تعاني حاليا من تفشى مرض جديد وغامض.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قا ل خبير إن حالات الالتهاب الرئوي غير المعروفة التي تجتاح كازاخستان ليست كورونا، وخشيت السفارة الصينية أن تفشي مرض الالتهاب الرئوي الغامض أخطر من فيروس كورونا.





و لكن البروفيسور لورانس يونج، عالم الفيروسات وطبيب الأورام بجامعة وارويك، قال إنه من الصعب تصديق الأمر، و قالت وزارة الصحة الكازاخستانية إنها سجلت أكثر من 32 ألف حالة إصابة بالالتهاب الرئوي بين 29 يونيو و 5 يوليو فقط، إلى جانب 451 حالة وفاة.