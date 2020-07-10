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اقتصاد

لمكافحة التزييف.. الصين بصدد إصدار نسخة جديدة من الأوراق النقدية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:02 م
يوان صيني
يوان صيني
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قسم الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيصدر نسخة 2020 من الأوراق النقدية فئة الخمسة يوانات من السلسلة الخامسة للرنمينبي، العملة الصينية، ابتداء من 5 نوفمبر 2020 المقبل.

وقال بيان نشر على الموقع الالكتروني الرسمي لـ البنك المركزي الصيني "بنك الشعب"، إن العملة الورقية الجديدة من فئة الخمسة يوانات تتمتع بميزات معززة لمكافحة التزييف وجودة طباعة أفضل.

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ويأتي الإصدار بعد عملية تحديث لنسخة 2019 من الأوراق النقدية التي تضم عملات ورقية جديدة من فئات 50 و20 و10 و1 يوان ونقود معدنية من فئات 1 و0.5 و0.1 يوان. حيث قد اكتمل تحديث السلسلة الخامسة من الرنمينبي حتى الآن، وفقا للبنك المركزي.

يذكر أنه تم إصدار السلسلة الخامسة من الرنمينبي عام 1999.
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