أهم الأخبار.. وفاة الفنان محمود رضا.. محكمة تركية تلغي وصف آيا صوفيا كـ متحف.. وسعر أرخص سيارة في مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..





أصبح مسجدا.. محكمة تركية تلغي وصف آيا صوفيا كمتحف

قررت المحكمة الإدارية العليا في تركيا إلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934، الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف، معتبرة إياه غير قانوني.. للمزيد اضغط هنا





أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

بعد التخفيضات الاخيرة و تراجع المبيعات و ركود سوق السيارات في مصر يبحث الجميع عن اسعار السيارات في مصر و خصوصا.. للمزيد اضغط هنا





وفاة الفنان محمود رضا

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬"... للمزيد اضغط هنا





تسهيلات في التصحيح.. خبر سار لطلاب أدبي بخصوص أسئلة بم تفسر في امتحان تاريخ الثانوية العامة

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة التاريخ على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادة التاريخ للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.. للمزيد اضغط هنا





الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع ذروتها الثلاثاء والأربعاء

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا السبت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، يصاحبه ارتفاع أيضا في معدلات الرطوبة، ليكون الطقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار لطيف ليلا..للمزيد اضغط هنا



