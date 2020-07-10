سبحان من زرع الهيبة .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو للأمير محمد بن سلمان من طفولته

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من طفولته أثناء حضور أحد المناسبات.





وعلق تركى آل الشيخ على الفيديو قائلًا:"سبحان من زرع الهيبة".





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فيما قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، إن كل الصراعات مع المستشار تركي ال الشيخ الرئيس الشرفي الاسبق للنادي انتهت عقب وفاة والدتي مباشرة.













وأضاف خالد الدرندلي في تصريحات هاتفية بفضائية " اون تايم سبورتس"، أن كافة الأمور داخل النادي الأهلي تشهد استقرارا تاما عقب قرار الدولة المصرية بإعادة استئناف النشاط الرياضي من جديد.









وأوضح خالد الدرندلي أن الاهلي سيعبر الأزمة الحالية بمجرد عودة النشاط الرياضي كما كان من قبل.







