جامعة عين شمس في أسبوع.. وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات كلية التربية.. وتصنيف شنغهاى 2020 يضعها ضمن أفضل 17 في مصر

جامعة عين شمس في اسبوع
_"عين شمس" ضمن أفضل 17 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاى 2020
_إدراج مجلة ألسن عين شمس "فيلولوجي" في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية
_وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان امتحانات كلية التربية
_ إقبال طلابي كبير على المسابقة الإلكترونية لاكتشاف المواهب
أعلن تصنيف «شنغهاي» الصيني عن تصنيفه للتخصصات 2020، وأوضح تميز 17 جامعة على أرض مصر من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالميًا.
وأشارت النتيجة إلى انه فى مجال الهندسة حصلت جامعة عين شمس على المرتبة (301 – 400) في علوم الطاقة.
وفي مجال العلوم الطبية وتحديدًا في الطب السريري شغلت جامعة عين شمس المرتبة (301 – 400). وفى الصحة العامة شغلت عين شمس المرتبة (401 -500). وفي علوم الفم وطب الأسنان أدرجت 4 جامعات في هذا التصنيف وهي عين شمس وأسكندرية والقاهرة والمنصورة (201 – 300).
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وأخيرًا في علوم الصيدلانيات والأدوية تم إدراج 8 جامعات هي عين شمس والقاهرة والمنصورة (201 – 300)، والأزهر والأسكندرية وبني سويف (301 – 400)، وأسيوط والمنيا (401 – 500).
تصنيف "شنغهاي" خصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2014-2018 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية. وتأثير الاقتباس الموحد وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2014-2018 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2014-2018 ثم عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2014-2018، وأخيرًا عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على نتيجة هذا التصنيف والذي يعتبر الأكثر إعتمادًا على مستوي العالم، بأننا فخورين بهذه النتيجة التي تدل على التميز والارتقاء الواضح في النشر العلمي في التخصصات الحديثة للجامعات المصرية والذي تعد مؤشرًا على الحفاظ على استمرارية تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية.
وأضاف أن إحصائيات هذا التصنيف لأعلى خمس جامعات كانت لجامعة القاهرة حيث تبوأت المرتبة الأولى على الجامعات المصرية وأدرجت في 13 تخصص، يليها جامعة المنصورة في 8 تخصصات، وجامعة الأسكندرية في 6 تخصصات، وجامعة عين شمس في 5 تخصصات، وجامعة بني سويف في 3 تخصصات.
وأشار خالد عبد الغفار أن تخطيط الوزارة كان موفقًا عند إعلانها مبادرة Science Up 2020 لرفع كفاءة معامل البحوث بالجامعات الحكومية. حيث بدأت المبادرة بكليات العلوم وبالأخص بتخصصي الرياضيات والفيزياء عصب العلوم الأساسية كمرحلة أولى.
ونوه إلى أن السبب في ذلك الاختيار يرجع إلى أن عدد كليات العلوم في مصر بلغت 24 كلية في الجامعات الحكومية يعمل بها 8184 باحث وبنسبة 8.7% من إجمالي الباحثين في مصر. ومع ذلك فقد شكلت نسبة الأبحاث التي ينتجها الباحثون منها حوالي 32% من إجمالي الإنتاج العلمى فى مصر، وأثبتت نتيجة تصنيف شنغهاي بالتخصصات 2020 تميز تخصصي الرياضيات والفيزياء وبالتالي صحة تخطيط الوزارة في هذا الشأن، وأننا بصدد التوسع في مثل هذه المبادرات لدعم إنشاء المزيد من مراكز التميز.
وأخيرًا قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة للخمس جامعات الأوائل في هذا التصنيف وطالب جميع الجامعات المصرية بالحفاظ على النجاح والعمل الجاد المتميز للوصول إلى تحقيق المزيد من التميز والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.
أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الكلية خطت خطوة مهمة على طريق تدويل إصداراتها البحثية والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة الدولي.
يأتي ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم إدراج مجلة "فيلولوجي"، التي تصدرها الكلية منذ عام 1980 في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية Arabic Citation Index ، الصادر بالتعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة Clarivate Analytics العالمية وفي هذا الإدراج اعتراف رسمي باستيفاء المجلة لمعايير التصنيف، وهي: أن يكون للمجلة رؤية وأهداف واضحة، وترقيم دولي ISSN كما أن لها صفحة على بنك المعرفة المصري فضلا عن وجود ملخصات للأبحاث وقائمة بالاستشهادات وسياسة تحكيم واضحة، وعلاقة وثيقة بين أهداف المجلة ومحتواها فضلا عن جودة لغة الأبحاث.
وأكدت أن الكلية تسير وفق توجهات إدارة الجامعة، التى تعمل على ضرورة تبنى معايير جودة البحث العلمي والعمل المتواصل على تحسين مخرجاته بحيث تتعزز الريادة العلمية للكلية في مجال الترجمة ودراسة اللغات، كذلك المجهودات التي بذلتها إدارة الجامعة في مجال تدويل إصدارات الجامعة وأبحاثها خلال فترة وجيزة، كذلك العديد من الإنجازات على مستوى قطاع الدراسات العليا والبحوث، حيث تم تدشين شراكات محلية وأجنبية لتطوير آليات البحث العلمى والارتقاء بمستوي مضمونه، والمساهمة في رفع التصنيف الدولي للجامعة من خلال زيادة معدلات النشر الدولي، فقد أحرزت جامعة عين شمس تقدمًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة في معايير السمعة الأكاديمية، وسمعة خريجيها في سوق العمل، فضلًا عن ارتفاع معدلات النشر العالمي في الدوريات والمجلات العالمية المعترف بها على SCOPUS .
وأشارت إلى أن كلية الألسن اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة نحو تطوير إصداراتها التي تشمل مجلة فيلولوجي وصحيفة الألسن ومجلة Textual Turnings التي يصدرها قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، ومن بين هذه الإجراءات ضم عدد من العلماء الأجانب إلى هيئة تحرير المجلات وإنشاء رابط إلكتروني لكل مجلة من خلال بنك المعرفة المصري.
من جانبه أكد د. أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الكلية بصدد الاتفاق مع دار المنظومة لرفع جميع إصداراتها على قاعدة بيانات الدار، الأمر الذي سيزيد من تنافسية هذه الإصدارات.
أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية بكلية التربية جامعة عين شمس، رافقه خلالها الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، حيث تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سير أعمال الامتحانات و أطمئن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب.كما تفقد بوابات دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
وخلال الجولة أكد د. محمود المتيني أن جامعة عين شمس اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بمختلف كليات الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مستشفيات الجامعة والإدارة العامة للشئون الطبية، لافتًا إلى نجاح منظومة التعليم الإلكتروني في تعويض فترة توقف المحاضرات و انتظامها.
وقال د. عبد الفتاح سعود أن الجامعة حرصت على تخصيص من ٣ أو ٤ فترات للجان الامتحانية لتفادي تكدس الطلاب، مع إجراء تعقيم شاملة القاعات و الممرات وكافة مداخل ومخارج مرور الطلاب.
وأضاف أنه تم تعديل نظام الامتحانات بصورة كبيرة لتكون أغلبها بنظام الاختيار من متعدد بمعظم كليات الجامعة، لافتًا إلى أن التصحيح يتم إلكترونيًا.
وأوضح د. ماجد أبو العينين عميد كلية التربية أن الامتحانات تعقد على مدار ٢٢ يوم ، كما يبلغ عدد طلاب الفرقة الرابعة ٢٥٠٠ طالب وطالبة موزعين علي ٢٨ شعبة، ويبلغ عدد المقررات لكل شعبة من ٧ إلى ١٠ مقررات وفقا للشعبة، موضحًا أن لكل من طلاب الأدبى والعلمي والأساسي يومين فى الإسبوع، بمتوسط من ٣٥٠ إلى ٤٥٠ طالبا في الفترة الواحدة، موزعين على ٣٥ لجنة فى الفترة الأولى و٣٥ لجنة فى الفترة الثانية، بمعدل ٤ فترات يوميًا.
وأوضح أنه تم تقسيم اللجان بحيث تسع المدرجات الكبيرة ٣٠ طالبا، المدرجات المتوسطة ١٥ طالبا، والقاعات من ٨ إلى ١٤ طالبا حسب حجم القاعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكلية حفاظا على سلامة الطلاب.
أطلق اتحاد طلاب جامعة عين شمس المسابقة الإلكترونية لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية لطلاب الجامعة، تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأ.د.عبد الفتاح محمد فتحى سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك وسط إقبال طلابي كبير.
وبحسب بيان، ضمّت المجالات الفنية (التمثيل - الغناء - العزف الفردى والاستاند آب كوميدى والإنشاد الدينى)، وعدد من المجالات الثقافية (شعر الفصحى – العامى والقصة القصيرة والمقال).
تأتي المسابقة في إطار جهود جامعة عين شمس لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية، ورغبة في استفادة الطلاب من فترة العزل المنزلي وتوجيه طاقاتهم في اتجاهات إيجابية مفيدة ونافعة.
وتبلغ قيمة جوائز المسابقة ٥٦ ألف جنيه توزع على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى.
ويتم التقدم المسابقة عن طريق التواصل مع فريق التنظيم الطلابى عبر رقم الواتس آب وإرسال الأعمال الفنية والثقافية لتقييمها بمعرفة اللجان الفنية والثقافية المتخصصة لاختيار أفضل 5 أعمال فى كل مجال ورفعها على الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الجامعة على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك للتصويت عليها وتحديد ترتيب المراكز من الأول وحتى الخامس في كل مجال.
وتتلقى الإدارة العامة لرعاية الشباب المئات من طلبات التسجيل والملفات الإلكترونية المرفوعة والتي يتم تصنيفها وتقييمها بواسطة متخصصين من داخل وخارج الجامعة وسيتم رفع الأعمال على صفحة الاتحاد ليشاهد الطلاب إبداعات زملائهم، بجانب مشاركة جمهور الطلاب في مرحلة التصويت النهائي على المراكز الأولى.
تقام المسابقة تحت إشراف الدكتور تامر عبد المنعم راضى مستشار د. نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمدن الجامعية والطالب محمود عبد الحليم رئيس اتحاد طلاب الجامعة ومحمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب ويحيى حسن حسين مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية ومصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني ومحمد طه مدير إدارة النشاط الثقافي.