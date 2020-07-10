جامعة عين شمس في أسبوع.. وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات كلية التربية.. وتصنيف شنغهاى 2020 يضعها ضمن أفضل 17 في مصر

جامعة عين شمس في اسبوع

_"عين شمس" ضمن أفضل 17 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاى 2020

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أعلن تصنيف «شنغهاي» الصيني عن تصنيفه للتخصصات 2020، وأوضح تميز 17 جامعة على أرض مصر من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالميًا.









وأشارت النتيجة إلى انه فى مجال الهندسة حصلت جامعة عين شمس على المرتبة (301 – 400) في علوم الطاقة.









وفي مجال العلوم الطبية وتحديدًا في الطب السريري شغلت جامعة عين شمس المرتبة (301 – 400). وفى الصحة العامة شغلت عين شمس المرتبة (401 -500). وفي علوم الفم وطب الأسنان أدرجت 4 جامعات في هذا التصنيف وهي عين شمس وأسكندرية والقاهرة والمنصورة (201 – 300).









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وأخيرًا في علوم الصيدلانيات والأدوية تم إدراج 8 جامعات هي عين شمس والقاهرة والمنصورة (201 – 300)، والأزهر والأسكندرية وبني سويف (301 – 400)، وأسيوط والمنيا (401 – 500).









تصنيف "شنغهاي" خصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2014-2018 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية. وتأثير الاقتباس الموحد وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2014-2018 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2014-2018 ثم عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2014-2018، وأخيرًا عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.









وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على نتيجة هذا التصنيف والذي يعتبر الأكثر إعتمادًا على مستوي العالم، بأننا فخورين بهذه النتيجة التي تدل على التميز والارتقاء الواضح في النشر العلمي في التخصصات الحديثة للجامعات المصرية والذي تعد مؤشرًا على الحفاظ على استمرارية تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية.









وأضاف أن إحصائيات هذا التصنيف لأعلى خمس جامعات كانت لجامعة القاهرة حيث تبوأت المرتبة الأولى على الجامعات المصرية وأدرجت في 13 تخصص، يليها جامعة المنصورة في 8 تخصصات، وجامعة الأسكندرية في 6 تخصصات، وجامعة عين شمس في 5 تخصصات، وجامعة بني سويف في 3 تخصصات.









وأشار خالد عبد الغفار أن تخطيط الوزارة كان موفقًا عند إعلانها مبادرة Science Up 2020 لرفع كفاءة معامل البحوث بالجامعات الحكومية. حيث بدأت المبادرة بكليات العلوم وبالأخص بتخصصي الرياضيات والفيزياء عصب العلوم الأساسية كمرحلة أولى.









ونوه إلى أن السبب في ذلك الاختيار يرجع إلى أن عدد كليات العلوم في مصر بلغت 24 كلية في الجامعات الحكومية يعمل بها 8184 باحث وبنسبة 8.7% من إجمالي الباحثين في مصر. ومع ذلك فقد شكلت نسبة الأبحاث التي ينتجها الباحثون منها حوالي 32% من إجمالي الإنتاج العلمى فى مصر، وأثبتت نتيجة تصنيف شنغهاي بالتخصصات 2020 تميز تخصصي الرياضيات والفيزياء وبالتالي صحة تخطيط الوزارة في هذا الشأن، وأننا بصدد التوسع في مثل هذه المبادرات لدعم إنشاء المزيد من مراكز التميز.







