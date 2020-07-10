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أخبار العالم

عمل بها 35 عاما.. رئيس الحكومة اللبنانية يقاضي الجامعة الأمريكية للحصول على مستحقاته

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:29 م
حسان دياب رئيس الحكومة
حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية
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قسم الخارجي
ذكر متحدث باسم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أنه يسعى لرفع دعوى قضائية ضد الجامعة الأمريكية في بيروت، بسبب مستحقاته المالية، بعد 35 عاما من العمل لدى الجامعة.

وأكد متحدث باسم دياب أنه يطالب بمستحقات تساير المتعارف عليه في الجامعة الأميركية في بيروت، لكن الجامعة رفضت، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف أن رئيس الوزراء اللبناني لم يقدم مطلقا أي طلب بتسديد المستحقات بالعملة الأجنبية أو تحويلها لحسابات مصرفية أجنبية. 

وأشار إلى أن جميع أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت يتلقون معاشاتهم بالدولار من حساب بالعملة الأجنبية للجامعة.

وأوضح المسؤول اللبناني أن أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت يتلقون معاشاتهم بالدولار من حساب بالعملة الأجنبية للجامعة.

وتقدم حسان دياب باستقالته من الجامعة في يناير الماضي، عقب توليه رئاسة الحكومة اللبنانية.

وفي وقت سابق، سخر السياسي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من الواقعة قائلا في تغريدة على تويتر "على ذمة الراوي فان رئيس الحكومة يطالب الجامعة الامريكية بتعويضات نهاية الخدمة تقارب المليون دولار تدفع له في الخارج".

وتابع جنبلاط "ان الرجال الكبار من امثاله يستحقون اكثر بكثير لبحر علمهم ونهر خبرتهم.اليس جرير الذي قال انه ينحت من صخر والفرزدق الذي  قال انه يغرف من بحر .شتان بن الثريا والثري".
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