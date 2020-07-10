عمل بها 35 عاما.. رئيس الحكومة اللبنانية يقاضي الجامعة الأمريكية للحصول على مستحقاته

ذكر متحدث باسم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أنه يسعى لرفع دعوى قضائية ضد الجامعة الأمريكية في بيروت، بسبب مستحقاته المالية، بعد 35 عاما من العمل لدى الجامعة.





وأكد متحدث باسم دياب أنه يطالب بمستحقات تساير المتعارف عليه في الجامعة الأميركية في بيروت، لكن الجامعة رفضت، وفقا لوكالة "رويترز".





وأضاف أن رئيس الوزراء اللبناني لم يقدم مطلقا أي طلب بتسديد المستحقات بالعملة الأجنبية أو تحويلها لحسابات مصرفية أجنبية.





وأشار إلى أن جميع أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت يتلقون معاشاتهم بالدولار من حساب بالعملة الأجنبية للجامعة.





وأوضح المسؤول اللبناني أن أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت يتلقون معاشاتهم بالدولار من حساب بالعملة الأجنبية للجامعة.





وتقدم حسان دياب باستقالته من الجامعة في يناير الماضي، عقب توليه رئاسة الحكومة اللبنانية.





وفي وقت سابق، سخر السياسي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من الواقعة قائلا في تغريدة على تويتر "على ذمة الراوي فان رئيس الحكومة يطالب الجامعة الامريكية بتعويضات نهاية الخدمة تقارب المليون دولار تدفع له في الخارج".



