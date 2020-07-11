التعليم العالي في أسبوع.. عبد الغفار يلقى كلمة مصر أمام الدورة العادية للمؤتمر العام لمنظمة الألكسو.. جولة تفقدية بمنشآت مدينة زويل.. ومتابعة امتحانات الفرق النهائية بتربية عين شمس

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة العلمين الدولية الأهلية

عبد الغفار ينعى الفريق محمد العصار

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وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية تحافظ على التميز في تصنيف شنغهاي للتخصصات 2020









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، إلقاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمة مصر أمام الدورة العادية للمؤتمر العام لمنظمة الألكسو، بالإضافة إلى عدد من الأحداث الهامة.









تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال إنشاءات مقر جامعة العلمين الدولية للاطمئنان على سير العمل التنفيذي للإنشاءات.









وأشاد الوزير بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.









وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه سيكرر زياراته التفقدية للمشروع خلال الفترة المقبلة لمتابعة التنفيذ لمباني إدارة الجامعة والكليات والخدمات الطلابية والمستشفيات وغيرها، لافتا إلى أن جامعة العلمين الدولية تعد جامعة أهلية، تقام على مساحة إجمالية قدرها 141 فدان.









وتتكون الجامعة من 15 كلية، وتشمل كليات الجامعة كلية الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الفنون والتصميم، علوم وهندسة الحاسبات، الطب، الصيدلة، التمريض، طب الأسنان، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الاعلام والاتصال، السياحة والضيافة، الهندسة، العلوم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتضم الجامعه أيضًا كليه للدراسات العليا.













كما عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، اجتماعًا، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد هاشم رئيس المركز، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين عام مجلس المراكز والمعاهد البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".









في بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على سير الأبحاث الخاصة باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا "Covid-19"، والتي يقوم بها المركز ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ تلك الأبحاث، مؤكدًا ضرورة التواصل بين جميع الأطراف المعنية حتى يتم الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.









وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث فى مجال البحث العلمي، مؤكدًا توفير الدعم السياسي، والمالي، والمعنوي؛ ليكون المركز على رأس المراكز البحثية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أننا نفتخر بوجود المركز القومي للبحوث كنواة للعلم لكل الباحثين، لافتًا إلى أن المركز القومي للبحوث يمتلك التخصصات والمهارات التي تجعله على رأس المعاهد العالمية.





















ونعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببالغ الأسى والحزن، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية المخلصة.













وفقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحد العلماء العظام الذي آمن بأهمية البحث والتطوير وساهم بعلمه في تحويل الأبحاث العلمية من مجرد أفكار إلى واقع وقيمة مضافة من خلال دعمه لجميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى أنه كان يتميز بالخلق الرفيع والتفاني والإخلاص في خدمة وطنه.













وأعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى - عز وجل - أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.













والتقى د. خالد عبدالغفار، وفدا من شركة «سيسكو» العالمية، بحضور المهندس أيمن الجوهري رئيس شركة «سيسكو» في مصر وشمال إفريقيا والشام، وباستورا ڤاليرو، نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية والسياسات على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وروسيا ، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس.









وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي للمدينة.









وحرص الدكتور خالد عبدالغفار على لقاء مديري المعاهد البحثية والباحثين بالمدينة؛ للوقوف على التحديات التي تواجه البحث العلمي بشكل عام ومدينة زويل بشكل خاص، مؤكدا دعمه الكامل للمدينة بصفته رئيسًا لمجلس الأمناء وذلك لمواصلة القيام بدورها الكبير في مجال البحث العلمي والمجال الأكاديمي أيضا.









وقام د. خالد عبدالغفار الأربعاء الماضي بجولة تفقدية بكلية التربية جامعة عين شمس، يرافقه د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، ود. ماجد أبوالعينين عميد كلية التربية بالجامعة.









بينما كشفت وزارة التعليم العالي عن تميز17 جامعة على أرض مصر من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالميًا.









وأشارت النتيجة إلى إدراج 16 جامعة مصرية والجامعة الأمريكية في القاهرة في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميًا في 17 تخصصا دقيقا عبر المجالات التخصصية الرئيسية في العلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.







