رانيا يوسف ونرمين الفقي تلتقيان في شارع 9

انضمت النجمتين رانيا يوسف نرمين الفقي لفريق مسلسل "شارع 9"، الذي بدأت التحضيرات الأولية له خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.





وكان المنتج الفني عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بالشركة قد أكد أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد انطلاقة إنتاجية متميزة، بعد أن طرقت الشركة بابا جديدا وهو إنتاج المسلسلات التليفزيونية، حيث سيتم إنتاج عدة مسلسلات سوف يتم تنفيذها تباعا ، على أن تكون البداية من خلال مسلسل "شارع 9" تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وسوف يتم الإعلان عن باقي أسماء النجوم المشاركين بالعمل خلال الساعات القليلة المقبلة.





وأوضح منصور في بيان صحفي أن الشركة برئاسة المنتج إبراهيم إسحق قامت بتوقيع بروتوكول مشترك مع نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة للاستعانة بالكوادر الفنية الجيدة والمواهب المتميزة من شباب المؤلفين والمخرجين وكافة العاملين خلف الكاميرا.





يشرف علي الخطة الإنتاجية الجديدة برودويسر الشركة فدوى رفيق وتحت رعاية المنتج إبراهيم إسحق ، وسوف يتم الإعلان قريبا عن تفاصيل مسلسل تليفزيوني آخر.



