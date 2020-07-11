تعرف على تفاصيل الانتهاء من شقق جنة وسكن مصر بالشروق

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن مشروع ( JANNA ) للإسكان الفاخر بالمدينة يتضمن تنفيذ (1176) وحدة سكنية، وتبلغ مساحة موقعه نحو (28.5 فدان) تقريبا.





وأوضح الغيطي لـــ"صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 420 وحدة سكنية( 20عمارة) بموقع 1، وجارٍ تنفيذ 696 وحدة سكنية (29عمارة) بموقع 2 بنسبة إنجاز بلغت نحو (70%).





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وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن مشروع " سكن مصر " بالمدينة، يتضمن تنفيذ (2736) وحدة سكنية (114 عمارة) بنسبة إنجاز تبلغ نحو 67% تقريبا، والمشروع على مساحة حوالى 78 فدانًا.





وأضاف رئيس الجهاز، أن مشروعي "JANNA" وسكن مصر، تصل نسبة المباني بهما لنحو 20% فقط والـ80% الأُخرى للطرق وتنسيق الموقع بهدف تحقيق مستوى سكنى مميز بالمدينة، علاوةً على خلق مدخل جديد بمشروع (سكن مصر)، والمشروع ملحق به أكبر متنفس يضم مساحات خضراء شاسعة ومقاعد انتظار وبرجولات ومسار دراجات على مساحة (10 آلاف م2).

