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رياضة

النصر السعودي يكشف موقفه من التعاقد مع نجم الإكوادور

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي النصر السعودي، من التعاقد مع اللاعب الإيكوادوري خوان كازاريس، متوسط ميدان أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وكازاريس البالغ من العمر 28 سنة، والذي يجيد في مركز صناعة اللعب، انتقل إلى أتلتيكو مينيرو، منذ عام 2016، حيث لعب مع الفريق الأول 133 مباراة منذ ذلك الوقت، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 23 آخرى.

ووفقًا لتقارير صحفية فإنه، عرض وكلاء أعمال، اللاعب كازاريس، على نادي النصر بالفعل، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، قدمت شكرها إلى الوكلاء، مؤكدة أن اللاعب خارج حسابات النادي، في الوقت الحالي.
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