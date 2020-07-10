أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 خفايا بتطبيق واتساب يجهلها الكثيرون.. واحذفها فورا.. جوجل تحظر 11 تطبيقا يضر مستخدمي أندرويد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
يوجد العديد من التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون على متجر App Store، والتى تتعدى المليون تطبيق، تناسب كل الاحتياجات، وتغطي كل الأفكار والمتطلبات، ولكن ليس من السهل العثور على التطبيقات والألعاب التى تصبح مجانية لفترة محدودة.
أعلنت شركة ديل Dell، أمس، عن أحدث حواسيبها المكتبية Brawny XPS، والذي يعمل بمعالجات Comet Lake-S، إلى جانب ذلك أعلنت أيضًا عن سلسلة شاشات Sweet S المميزة بدقة عرض 4K.
بعد ضبط إعدادات شبكة الواي Wi-Fi في المنزل، قد ينسى بعض مالكى هذه الشبكات كلمة المرور الخاصة بالشبكة، فعندما يرغب في إضافتها لجهاز جديد لا يتذكر كلمة السر التي أعدها إلا إذا كانت مكونة من أرقام مألوفة كرقم الهاتف.
أزالت الشركة المالكة لخدمة تيك توك TikTok، أكثر من 49 مليون مقطع فيديو من منصته، في النصف الثاني من العام الماضي، لانتهاكه السياسة الخاصة بالمحتوي، بحسب ما ذكره موقع "businessinsider".
يستخدم الأطفال هذه الأيام بشكل كبير، الأجهزة الالكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة التابلت، وبسهولة يمكنهم الولوج إلى شبكة الإنترنت مما يجعل من الصعب على ذويهم التحكم في أجهزة أطفالهم أو المحتوي الذي يشاهدونه على الإنترنت مما قد يعرضهم للمخاطر.
يعد تطبيق واتس آب WhatsApp، أكثر تطبيقات التراسل الفوري شعبية في العالم؛ حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخصا لكونه أسهل وأسرع وسيلة مراسلة فورية للتراسل عبر الإنترنت، وذلك بفضل العديد من الميزات المحدثة الموجودة بالخدمة.
حذر تقرير جديد من روابط لموقع مشاركة الفيديوهات تيك توك TikTok، مزيفة يتم إرسالها على كل من خدمة الرسائل القصيرة SMS و رسائل تطبيق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp، والتي تحتوي على برامج ضارة تسرق بيانات المستخدمين.
طرحت شركة شاومي Xiaomi، هاتفيها الأحدث من سلسلة ريدمي 9 في الأسواق الهندية في وقت سابق من العام الجاري، وتعتزم الشركة الصينية إضافة عضو جديد لهاتفي Redmi 9 Pro و Pro Max في الهند، وهو Redmi Note 9، والذي ظهر لأول مرة في شهر مايو الماضي.
حظرت شركة GOOGLE جوجل الأمريكية، أمس الخميس، 11 تطبيقا ضارا من متجر تطبيقات هواتف أندرويد بلاي Play، بعد أن تم اكتشاف أنها تضر مستخدميها وتجعلهم يشتركون في خدمات ذات أسعار باهظة دون علمهم.